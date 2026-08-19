Fofana in uscita dal Milan: su di lui due club di Premier League ed uno di Serie A

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Youssouf Fofana resta in uscita dal Milan: su di lui forte l'interesse di due squadre di Premier League ed una di Serie A

Youssouf Fofana rientra in quella lista di giocatori che non faranno parte del nuovo progetto tecnico targato Ruben Amorim, e quindi in partenza. Sul centrocampista francese resta forte l'interesse di Nottingham Forest e Crystal Palace, ma nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Juventus di Luciano Spalletti, che lo considera un'opportunità per rinforzare il centrocampo.

I bianconeri avrebbero già effettuato i primi sondaggi, valutando anche possibili formule. Il Milan è disposto a trattare la cessione del classe 1999 e punta a incassare una cifra nell'ordine dei 15-20 milioni di euro.