Sabatini a sorpresa: "Se non dovesse partire, Tomori verrà reintegrato e le sue partite le giocherà"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sul calciomercato del Milan e sulla necessità di rinforzi in difesa.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sul calciomercato del Milan e sulla necessità di rinforzi in difesa: "Credo che sia nelle intenzioni di Amorim prendere un difensore al postoo di Tomori. Però, se volete sapere la mia, credo anche che, se Tomori non dovesse andare via, verrà reintegrato e la sua ventina di partite le giocherà... Perché, per me, il giocatore è valido. Però, il Milan sicuramente non può restare solo con Gila, Gabbia, Pavlovic e De Winter. Se va via Tomori, il Milan ha bisogno assolutamente di un difensore".

COSI AMORIM SULLA SCELTA DI FAR FUORI TOMORI (E NON SOLO)

Amorim ha fatto una precisazione anche sulla scelta di mettere fuori dal progetto tecnico Nkunku, Tomori, Fofana e Odogu: "Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo".