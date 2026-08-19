Calciomercato Mercato in uscita, Marchetti: "Tra Milan e Como c'è già un accordo per di Ricci"

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L'estate del nuovo Milan di Ruben Amorim prosegue, con i rossoneri attivissimi sul mercato. Dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos, Cissè, Diawara, Gila e Diego Moreira, il mercato rossonero sembra non essere finito qui. Prima però, ci sono moltissime trattative in uscita da gestire bene e tempisticamente. Da Leao a Fofana, passando per Nkunku. Un altro giocatore in aria d'addio è Samuele Ricci, vicino al Como di Fabregas. Questi gli ultimi aggiornamenti di Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport:

"Milan e Como hanno già un accordo per Ricci per un prestito con diritto di riscatto, ma prima di questa operazione il Como dovrebbe fare spazio con delle uscite proprio in quella zona di campo".