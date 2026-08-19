Bondo verso la Francia: Rennes e Lens pronte a prelevarlo dal Milan
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Warren Bondo resta in uscita dal Milan. Su di lui si starebbero facendo sotto due società di Ligue 1
Warren Bondo resta tra i giocatori destinati a lasciare il Milan in questa fase di calciomercato. Il centrocampista francese, fuori dall'inizio del ritiro, ha attirato l'interesse di Rennes e Lens, come anticipato ieri pomeriggio da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la notizia).
Secondo i colleghi de Il Corriere dello Sport entrambe le società di Ligue 1 sarebbero intenzionate a lavorare su un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Milan cerca quindi una sistemazione che permetta al giocatore di trovare continuità e, allo stesso tempo, allegerisca una rosa ancora troppo numerosa.
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