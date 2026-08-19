Calciomercato Futuro Leao, Di Marzio: "Oggi incontro tra Milan e i rappresentati del portoghese. I rossoneri non abbassano le richieste economiche per il suo cartellino"

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Le ultime novità in merito al futuro di Rafa Leao

Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficiliazzato Diego Moreira, la rosa di Ruben Amorim ha potuto rinforzarsi anche con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e per l'appunto il nuovo esterno belga. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. Tomori piace in Premier, mentre Ricci è sempre più vicino all'Aston Villa. Anche la situazione di Nkunku potrebbe presto sbloccarsi, con un particolare ritorno in Germania al Lipsia. Il futuro di Leao è invece sempre più un rebus difficile da decifrare ad oggi.

Così, proprio in merito alla delicata situazione di Rafae Leao, il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha scritto così poco fa sul proprio sito web. I suoi aggiornamenti:

"Il Milan ha incontrato oggi il rappresentante di Leao in presenza anche di Jorge Mendes. I rossoneri però restano fermi sulle ormai note richieste importanti per il cartellino del portoghese, nonostante la disponibilità verbale del Galatasaray di superare i 40 milioni di euro..".