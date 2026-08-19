Calciomercato
Di Marzio: "Il Como ha bloccato Ricci, operazione prossima alla chiusura"
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Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficiliazzato Diego Moreira, la rosa di Ruben Amorim ha potuto rinforzarsi anche con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e per l'appunto il nuovo esterno belga. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. Tomori piace in Premier, mentre Ricci è sempre più vicino al Como. Infatti, questa la conferma di Gianluca Di Marzio poco fa a Sky Sport:
"Il Como ha bloccato Ricci, l'ha praticamente preso. Dovrà quindi solo cedere probabilmente Caqueret, ma col Milan è tutto fatto per un prestito con diritto di riscatto. Ricci è quindi stato prenotato dal Como di Fabregas".
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