Calciomercato VIDEO MN - Terminato il summit di mercato a Casa Milan tra Jorge Mendes e la dirigenza rossonera

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Il super agente è rimasto in sede per quasi sei ore per discutere con il club dei prossimi scenari di calciomercato in entrata e uscita.

Dopo Diego Moreira anche il procuratore ed intermediario di mercato Jorge Mendes ha lasciato poco fa Casa Milan dopo quasi 6 ore di summit con la dirigenza rossonera. Come appreso dalla redazione di Milannews.it. Questo il nostro ed esclusivo video social direttamente dai nostri inviati sul posto.

Di Antonio Vitiello e Lorenzo De Angelis

Per il Milan si tratta di un colpo importantissimo per il reparto offensivo rossonero. Un talento in cerca di riscatto ma anche di continuità, vista la buona stagione fatta in Francia con lo Strasburgo. Per Amorim, il colpo Diego Moreira è importantissimo sotto tanti punti di vista. Tattico. Il belga è bravissimo a spaziare sia a destra che a sinistra, rientrando in mezzo al campo e creando quella tante e bella superiorità numerica voluta dal tecnico portoghese. Dinamica. Percè con un giocatore così ha possibilità di offendere ma anche correre all'indietro. Fondamentale nel calcio di grande intensità e corsa che vorrà fare questo nuovo Milan. I numeri con lo Strasburgo sono assolutamente positivi: in 76 presenze ufficiali il talento classe 2004 ha messo a segno 7 gol e ben 16 assist. Servire i compagni in gol è quindi un marchio di fabbrica del nuovo e imminente calciatore del Milan.