Calciomercato Di Marzio: "Da Casa Milan la situazione per Leao è chiara, il portoghese non verrà svenduto"

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Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficiliazzato Diego Moreira, la rosa di Ruben Amorim ha potuto rinforzarsi anche con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e per l'appunto il nuovo esterno belga. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. Queste le parole a Sky Calcio Club l'Originale in merito alla situazione di Rafa Leao. Come riportato anche dalla redazione di MilanNews.it, il portoghese ad oggi non sarebbe in ottica di firmare con un altro club, il Milan resta fermo sulle sue alte richieste.

DI MARZIO SU LEAO

"In casa Milan non è l'ora dei saldi, anzi. Da quello che ci risulta i rossoneri non hanno intenzione di scendere dalle richieste per vendere Leao in Turchia, anzi. La cifra è quella: almeno 60 milioni, forse 50 più bonus ma sicuramente più alta rispetto ai 35 offerti dal Gala. Il mantra è uno: Leao non si svende".