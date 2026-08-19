Mercato Milan, Tomori torna in Premier? L'Aston Villa piomba sull'inglese
La stagione del nuovo Milan targato Ruben Amorim prosegue rapidamente, con i rossoneri attivissimi sul mercato, in entrata e in uscita. Infatti, dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos, Cissè, Diawara, Gila e Diego Moreira, il mercato rossonero sembra non essere finito qui. Prima però, ci sono moltissime trattative in uscita da gestire bene e tempisticamente. Da Leao a Fofana, passando per Nkunku. Un altro giocatore in aria d'addio è Samuele Ricci, vicino al Como di Fabregas. Pochi minuti fa, un'altra notizia riguardante un difensore del Milan in uscita: si tratta di Fikayo Tomori.
TOMORI RITORNA IN PREMIER LEAGUE?
Come riportato dal collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, l'Aston Villa è interessato a Fikayo Tomori, in uscita dal Milan. Dialoghi in corso tra le parte, con il Villa che valuta anche altri obiettivi in difesa. Ciò che è confeermato, è che Tomori gradisce la destinazione inglese. Il Milan per lui può incassare 10-15 milioni.
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