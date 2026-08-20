Mercato in uscita: il Como ha bloccato Samuele Ricci
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Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. Tomori piace in Premier, mentre Ricci è sempre più vicino al Como. Infatti, questa la conferma di Gianluca Di Marzio ieri sera a Sky Sport sul futuro dell'ormai (quasi) ex centrocampista rossonero:
"Il Como ha bloccato Ricci, l'ha praticamente preso. Dovrà quindi solo cedere probabilmente Caqueret, ma col Milan è tutto fatto per un prestito con diritto di riscatto. Ricci è quindi stato prenotato dal Como di Fabregas".
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