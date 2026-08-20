Diego Moreira è rossonero: le sue prime parole da giocatore del Milan

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Il Milan ha presentato ieri il suo nuovo acquisto Diego Moreira. Nato a Liegi il 6 agosto 2004, Diego Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23. Oggi, il Milan acquista un giocatore e talento di prospettiva ma che può quindi vantare di un'importante esperienza internazionale.

Un estratto delle sue parole dichiarazioni da giocatore del Milan

"Sono emozionato e anche un po' incredulo, perché quando parli del Milan parli di titoli, di storia e di tutti i grandi campioni che hanno giocato qui. È un grande club: sai cosa si aspettano da te e credo che questo sia il momento giusto per arrivare qui.".

"Per me è molto importante che le persone capiscano che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ma anche estremamente concentrato e che, in campo, dà tutto per i compagni, per i tifosi e per il club. Questo non cambierà mai, perché fa parte di me fin da quando ero piccolo."