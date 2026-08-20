PROBABILE FORMAZIONE - Verso Torino-Milan, Amorim con gli uomini contati. Ma qualche dubbio c'è
Finalmente si torna in campo! Domenica sera il Milan affronterà il Torino nella prima giornata del campionato di Serie A: calcio d'inizio alle 20:45 presso lo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Saelemaekers-Cisse (30-70), Bartesaghi-Estupinan (30-70), Jashari-Musah-Rabiot (50-30-20)
Indisponibili: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, Gimenez
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO TORINO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE
Per la prima ufficiale del suo Milan, Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Dopo le vacanze, torna Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio; inizialmente in panchina, invece, l'altro tornato per ultimo, Rabiot, sostituito dal primo minuto da Jashari al fianco di Modric a centrocampo. Gabbia è recuperato, ma per giocare dietro assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic resta in vantaggio De Winter. Sugli esterni, in attesa dell'esordio di Diego Moreira (comunque disponibile e pronto per giocare), ci saranno Chukwueze dopo il bel pre-campionato e Estupinan, che convince di più di Bartesaghi per la qualità nel palleggio. Davanti, in attesa del rientro di Pulisic e di capire cosa sarà di Leao, toccherà alla strana coppia Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse, in vantaggio su Saelemaekers, fresco di nuovo ruolo, supportare il bomber rossonero Goncalo Ramos.
TORINO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Direttore di gara: Zufferli di Udine
Assistenti: Bercigli-Zingarelli
IV Ufficiale: Massa
VAR: Mazzoleni
AVAR: Santoro
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Torino-Milan, domenica 23 agosto 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico - Grande Torino
TV: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW
Streaming: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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