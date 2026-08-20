News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Torino-Milan, Amorim con gli uomini contati. Ma qualche dubbio c'è

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Domenica sera il Milan affronterà il Torino nella prima giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Finalmente si torna in campo! Domenica sera il Milan affronterà il Torino nella prima giornata del campionato di Serie A: calcio d'inizio alle 20:45 presso lo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Saelemaekers-Cisse (30-70), Bartesaghi-Estupinan (30-70), Jashari-Musah-Rabiot (50-30-20)

Indisponibili: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, Gimenez

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO TORINO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

Per la prima ufficiale del suo Milan, Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Dopo le vacanze, torna Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio; inizialmente in panchina, invece, l'altro tornato per ultimo, Rabiot, sostituito dal primo minuto da Jashari al fianco di Modric a centrocampo. Gabbia è recuperato, ma per giocare dietro assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic resta in vantaggio De Winter. Sugli esterni, in attesa dell'esordio di Diego Moreira (comunque disponibile e pronto per giocare), ci saranno Chukwueze dopo il bel pre-campionato e Estupinan, che convince di più di Bartesaghi per la qualità nel palleggio. Davanti, in attesa del rientro di Pulisic e di capire cosa sarà di Leao, toccherà alla strana coppia Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse, in vantaggio su Saelemaekers, fresco di nuovo ruolo, supportare il bomber rossonero Goncalo Ramos.

TORINO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Zufferli di Udine

Assistenti: Bercigli-Zingarelli

IV Ufficiale: Massa

VAR: Mazzoleni

AVAR: Santoro

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Torino-Milan, domenica 23 agosto 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico - Grande Torino

TV: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW

Streaming: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW

Web: diretta testuale su MilanNews.it