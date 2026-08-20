Milan-Moreira: Mendes resta sei ore a Casa Milan e lavora anche all'uscita di Leao

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Sei lunghe ore di colloquio a Casa Milan, tra la definizione dei dettagli dell'operazione Moreira ai dialoghi per la cessione di Rafael Leao

Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo oltre ventiquattro ore tra visite mediche, idoneità sportiva e pratiche burocratica, il classe 2004 si è presentato ieri nel tardo pomeriggio a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2031. Il ritardo aveva alimentato qualche dubbio, poi spazzato via dall'annuncio ufficiale del Diavolo. Moreira ha scelto la maglia numero 22 e si è detto emozionato per l'inizio della sua nuova avventura rossonera.

SEI ORE CON MENDES: NON SI È PARLATO SOLO DI MOREIRA

A Casa Milan è rimasto per tutto il pomeriggio anche Jorge Mendes, arrivato molto prima del giocatore e uscito soltanto in tarda serata dopo le firme sui contratti. Una permanenza di circa sei ore che difficilmente può essere collegata esclusivamente agli ultimi dettagli dell'operazione Moreira.

Il super agente portoghese avrà sicuramente parlato con Gerry Cardinale delle prossime mosse del Milan, sia in uscita ma soprattutto in entrata, essendo diventato lui uno dei principali interlocutori del nuovo corso rossonero dopo le operazioni Gonçalo Ramos e Diego Moreira per l'appunto.

LEAO AL CENTRO DEI COLLOQUI

Tra i dossier affrontati c'è inevitabilmente quello di Rafael Leao. Il Milan non ne vuole sapere e continua a valutarlo circa 50 milioni più bonus, con il Galatasaray che al momento resta la soluzione più concreta, pur senza essersi ancora spinto alle richieste rossonero. Mendes sta lavorando proprio su questo: trovare una destinazione gradita al portoghese e contemporaneamente portare a Milano un'offerta adeguata.

La cessione del numero 10 avrebbe un peso enorme sul resto del mercato rossonero, perché il Milan potrebbe infatti reinvestire il ricavato soprattutto tra difesa e trequarti. E qui Mendes potrebbe tornare ancora una volta protagonista, ma dopo aver aiutato il club rossonero a comprare, adesso potrebbe essere decisivo anche per vendere completando così la ricostruzione rossonera.