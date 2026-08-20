TOP NEWS del 19 agosto - Ufficiale Diego Moreira, Ricci verso il Como e le parole di Gonçalo Ramos

TOP NEWS del 19 agosto - Ufficiale Diego Moreira, Ricci verso il Como e le parole di Gonçalo Ramos
© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 19 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 19 agosto 2026:

UFFICIALE: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan

Mercato in uscita, Marchetti: "Tra Milan e Como c'è già un accordo per di Ricci"

MN - Gonçalo Ramos: "Mi piace molto l'idea di calcio di Amorim. Ibra il mio idolo, ma non l'ho ancora incontrato"