TOP NEWS del 19 agosto - Ufficiale Diego Moreira, Ricci verso il Como e le parole di Gonçalo Ramos
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 19 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 19 agosto 2026:
UFFICIALE: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan
Mercato in uscita, Marchetti: "Tra Milan e Como c'è già un accordo per di Ricci"
MN - Gonçalo Ramos: "Mi piace molto l'idea di calcio di Amorim. Ibra il mio idolo, ma non l'ho ancora incontrato"
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In molti c’eravamo sbagliati. Ok le scelte dell’altro Milan. Mercato: ora è da completaredi Franco Ordine
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Primo PianoMN - Gonçalo Ramos: "Mi piace molto l'idea di calcio di Amorim. Ibra il mio idolo, ma non l'ho ancora incontrato"
Primo PianoGonçalo Ramos: "Mai avuti dubbi sul Milan. Condivido le stesse idee calcistiche di Amorim"
Carlo PellegattiIl lungo viaggio a Catania. Come Enrico IV. Ora un difensore. Come è tutto cambiato dalle 16,45 di un sabato di Ferragosto. Ha deciso Amorim!
Antonio VitielloPrimo Piano150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…
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