Ricci, intesa Milan-Como: prestito con diritto, ma prima serve un'uscita
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Il futuro di Samuele Ricci potrebbe essere lontano da Milano: Milan e Como avrebbe infatti raggiunto un'intesa di massima per il centrocampista italiano
Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan in questi giorni. Con il Como sarebbe già stata raggiunta un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula gradita alle parti. Prima di definire l'operazione, però, il club lariano dovrà liberare spazio in rosa attraverso la cessione di un centrocampista con caratteristiche simili.
Il futuro di Ricci rest quindi in bilico, ma la pista Como è conreta e potrebbe accelerare non appena i lariani riusciranno a completare un'uscita nel reparto.
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