Calciomercato
MN - Ricci-Como, il giocatore ha detto sì: ora serve l'accordo con il Milan
MilanNews.it
Il Como resta una destinazione concreta per Ricci, ma il club Lariano e il Milan devono continuare a lavorare per trovare un'intesa definitiva
Samuele Ricci ha dato il proprio via libera al trasferimento al Como, ma l'operazione non è ancora definita. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, tra il club Lariano e il Milan bisogna infatti continuare a lavorare per trovare un'intesa economica definitiva sulla formula e sulle condizioni economiche dell'affare. La volontà del centrocampista, che ha già detto sì al trasferimento su Lago, rappresenta però un passo importante e facilita la trattativa.
Il Como resta quindi una destinazione concreta per Ricci, mentre i due club proveranno a ridurre le distanze nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca.
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