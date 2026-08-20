Calciomercato

MN - Juventus fredda su Fofana e Tomori: al momento non risultano trattative

MN - Juventus fredda su Fofana e Tomori: al momento non risultano trattativeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte di Pietro Mazzara
Nonostante i rumors di questi giorni, la Juventus resta fredda sia su Fofana che su Tomori, in uscita dal Milan

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it al momento non sembrano esserci sviluppi concreti sul possibile interesse della Juventus per Youssouf Fofana e Fikayo Tomori. 

Nonostante i rumors di questi giorni, la Vecchia Signora resta quindi fredda su entrambi i profili e, allo stato attuale, non risultato trattative né offerte in preparazione per i due rossoneri. Fofana e Tomori restando comunque tra i giocatori dal futuro da definire in casa Milan. 