Calciomercato
MN - Juventus fredda su Fofana e Tomori: al momento non risultano trattative
MilanNews.it
Nonostante i rumors di questi giorni, la Juventus resta fredda sia su Fofana che su Tomori, in uscita dal Milan
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it al momento non sembrano esserci sviluppi concreti sul possibile interesse della Juventus per Youssouf Fofana e Fikayo Tomori.
Nonostante i rumors di questi giorni, la Vecchia Signora resta quindi fredda su entrambi i profili e, allo stato attuale, non risultato trattative né offerte in preparazione per i due rossoneri. Fofana e Tomori restando comunque tra i giocatori dal futuro da definire in casa Milan.
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