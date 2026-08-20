Accomando: "Milan, contatti concreti per arrivare a Ruben Dias"
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Secondo il collega di Mediaset Accomando Ruben Dias è il grande sogno di questo finale di calciomercato del Milan di Ruben Amorim
Il Milan si muove con decisione per Ruben Dias. Sui propri profili social il collega Orazio Accomando ha infatti scritto che: "Milan, contatti concreti per arrivare a Ruben Dias. Il Portoghese del Manchester City è il grande obiettivo per la difesa dei rossoneri".
A quanto pare nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti concreti tra le parti per capire margini e condizioni dell'operazione. Il profilo del classe 1997 paice per esperienza internazionale, leadership e capacità di guidare una linea difensiva alta. L'affare è ovviamente complesso sul piano economico, ma il Milan vuole verificare fino in fondo la possibilità di portare Dias a Milano.
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