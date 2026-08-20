Papà Gimenez: "La prima offerta del Porto non è stata accettata dal Milan, ma c'è una trattativa in corso"
Christian Eduardo Gimenez, papà di Santiago, è intervenuto a Fox Sports Mexico e ha parlato così dell'attaccante del Milan che è in uscita dal club di via Aldo Rossi: "Santiago sta bene. Ci sono delle trattative in corso. Il Porto aveva presentato una prima proposta al Milan, che però non è stata accettata dai rossoneri. C'è comunque una trattativa tra i due club".
Sull'esperienza in rossonero del figlio, Christian Eduardo Gimenez ha invece dichiarato: "Non è andata come speravamo. Chiaramente fa male perchè ripeto sempre che abbiamo foto di Santi da bambino con la maglia del Milan. Stavo riflettendo su quelo che è successo: è arrivato al Milan, inizia a giocare, ma aveva già una lesione. Non voleva fermarsi visto che stava diventando un titolare del Milan. Ogni volta he giocava però la lesione peggiorava".
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