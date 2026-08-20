Moreira, investimento da record: è il secondo acquisto più caro nella storia del Milan

Moreira, investimento da record: è il secondo acquisto più caro nella storia del MilanMilanNews.it
Oggi alle 10:12News
di Lorenzo De Angelis
45 milioni di euro più bonus: Diego Moreira è il secondo acquisto più costoso nella storia del Milan dietro a Gonçalo Ramos

Diego Moreira arriva al Milan con aspettative altissime, anche perché l'operazione da 45 milioni di euro più 15 di bonus con lo Stasburgo lo rende il secondo acquisto più costoso nella storia rossonera dietro soltanto a Gonçalo Ramos. Sul podio c'è anche Rafael Leao con 49,5 milioni. 

La classifica comprende poi, in ordine, Bonucci, Rui Costa, Paquetà, André Silva, Caldara, De Ketelaere e Nkunku. Un dato pesa però sul nuovo acquisto: esclusi Leao e Rui Costa, quasi nessuno dei grandi investimenti in passatto ha rispettato le attese. Ora tocca a Moreira invertire questa tendenza. 