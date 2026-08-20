MN - Ramos: "Io voglio giocare in squadre che attaccano e dominano le partite. E questa è l'idea di Amorim"

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In occasione dell'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante, a Milano, Gonçalo Ramos ha avuto anche un incontro con la stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante del Milan raccolte dagli inviati di MilanNews.it.

Che Amorim voglia fare un calcio così offensivo ha influenzato la tua scelta di venire al Milan?

“Vuol dire molto, perché nel calcio di oggi è molto importante l’allenatore. È lui che scegli chi gioca e io voglio giocare in squadre che attaccano e dominano le partite. Questa è l’idea del nostro allenatore e per me è stato molto importante: sono stato molto felice quando ho sentito dirglielo”.

Com’è lavorare con Ruben Amorim?

“È la prima volta che lavoro con lui. Lo conosco per come ha allenato altre squadre negli ultimi anni. Lavorare con lui è stimolante. Mi piace la sua idea di calcio e di farne parte”.