Mendes lavora all'uscita di Leao: Amorim prepara Cissè titolare contro il Torino

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Tra un dossier e l'altro, Ruben Amorim in quel di Milanello sta preparando con attenzione l'esordio in campionato in programma domenica contro il Torino

Jorge Mendes ha incontrato ieri la dirigenza del Milan in sede per discutere del delicato dossier di Rafael Leao - e non solo. Il 10 portoghese resta in uscita, motivo per il quale è facile immaginare che domenica, all'esordio in campionato contro il Torino, non sarà della partita, complice anche quel fastidio muscolare che gli ha fatto saltare l'ultima amichevole pre stagionale.

Nel frattempo Amorim in quel di Milanello sta lavorando e preparando proprio la sfida contro i granata. Gabbia è tornato regolarmente in gruppo, mentre Pulisic e lo stesso Leao proseguono i rispettivi programmi di recupero. A fronte di questa doppia assenza sulla trequarti dovrebbe partire titolare Alphadjo Cissè, classe 2007, insieme a Loftus-Cheek alle spalle di Gonçalo Ramos.