Costacurta curioso: "Aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà"

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Ai taccuini de La Repubblica Costacurta ha parlato di Serie A dicendosi curioso di vedere e capire cosa sarà il nuovo Milan di Amorim

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Repubblica, l'ex difensore del Milan e della Nazionale Alessandro Costacurta ha parlato dell'imminente inizio del campionato di Serie A dicendosi particolarmente curioso non solo della nuova generazione di allenatori, ma anche di Ruben Amorim. Di seguito un estratto della sua intervista:

"Ci sono molte cose che mi stuzzicano della nuova Serie A, come la nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l'inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando".