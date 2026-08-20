Costacurta curioso: "Aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà"
Intervistato questa mattina dai colleghi de La Repubblica, l'ex difensore del Milan e della Nazionale Alessandro Costacurta ha parlato dell'imminente inizio del campionato di Serie A dicendosi particolarmente curioso non solo della nuova generazione di allenatori, ma anche di Ruben Amorim. Di seguito un estratto della sua intervista:
"Ci sono molte cose che mi stuzzicano della nuova Serie A, come la nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l'inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan