Romano: "In questo momento non mi risulta che ci sia un discorso avviato per Ruben Dias al Milan"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha commentato le voci che stanno accostando con insistenza Ruben Dias al Milan

Fabrizio Romano è intervenuto sul suo canale YouTube e ha commentato così le voci che stanno accostando nelle ultime ore con insistenza Ruben Dias al Milan: "In questo momento non mi risulta che ci sia un discorso avviato per Ruben Dias al Milan. Ovviamente sarebbe fantastico vedere un giocatore di questo livello in Serie, ma in questo momento il Manchester City conta sul difensore portoghese.

Da pochi giorni, Maresca ne ha fatto il suo capitano, uno dei suoi capitani insieme a Haaland. Il Milan ha dimostrato quest'estate, dal punto di vista economico, di avere grande forza e di essere molto rapido. Quindi vedremo se ci saranno delle sorprese, ma ad oggi non risulta ancora un discorso in piedi per Ruben Dias al Milan".