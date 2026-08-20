Calciomercato Milan, Ruben Dias ultima idea per la difesa: il portoghese è nella lista dei cedibili del City

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore e tra i potenziali obiettivi del Diavolo c'è anche Ruben Diaz, che non è ritenuto incedibile dal Manchester City

In questi ultimi giorni di mecato estivo, oltre a fare diverse cessioni, il Milan punta ad inserire nella rosa di Ruben Amorim anche altri due nuovi innesti, vale a dire un trequarista di qualità e un difensore centrale. Su quest'ultimo obiettivo, in queste settimane si è parlato spesso di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e di Tiago Gabriel del Lecce, che fanno parte entrambi della scuderia di Jorge Mendes.

Ma attenzione ora ad un altro assistito del potente procuratore portoghese che in questa sessione di mercato ha già portato due giocatori in rossonero, cioè Gonçalo Ramos e Diego Moreira: si tratta di Ruben Dias, 29enne centrale del Manchester City. Lo scrive gazzetta.it che spiega che il giocatore lusitano è una colonna dei Citizens, ma la dirigenza vuole iniziare a svecchiare la squadra e quindi c'è anche lui nella lista dei cedibili. Il suo agente Jorge Mendes, non è un mistero, è molto "vicino" al Milan in questo mercato estivo e dunque potrebbe favorire una trattativa che resta comunque molto complicata e costosa.