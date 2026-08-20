Il mercato non finisce qui: Inacio e Pedro Gonçalves restano i sogni di Amorim
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Il calciomercato del Milan non si fermerà a Diego Moreira, visto che Amorim ha messo nel mirino due suoi ex giocatori allo Sporting
Il Milan non intende fermarsi a Diego Moreira. Dopo oltre sei ore di confronto a Casa Milan, Jorge Mendes ha discusso con la dirigenza dei prossimi rinforzi richiesti da Ruben Amorim. La priorità resta un difensore mancino capace di giocare sia al centro sia sul centrosinistra: il grande obiettivo è Gonçalo Inacio, pupillo del tecnico dai tempi dello Sporting.
Piace anche Pedro Gonçalves per la trequarti. Il problema è il prezzo: dopo le cessioni di Trinaco, Hjulmand, Diomande e Quenda, lo Sporting difficilmente farà sconti su altri due pezzi pregiati.
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