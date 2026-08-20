Futuro Gimenez, Moretto: "La trattativa tra Milan e Porto. Bisogna capire se e quanto i portoghese sono disposti ad alzare la loro offerta"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha riferito che la trattativa tra Milan e Porto sta andando avanti