Futuro Gimenez, Moretto: "La trattativa tra Milan e Porto. Bisogna capire se e quanto i portoghese sono disposti ad alzare la loro offerta"
Nelle ultime ore, dopo che il Milan aveva rifiutato la prima offerta del Porto per Santiago Gimenez (prestito con clausola di acquisto da 15 milioni di euro che può diventare obbligatoria in base a gol e presenze), sembrava che i dialoghi tra i due club si fossero interrotti e invece ora ripartiti i contatti tra le parti per provare ad arrivare ad un accordo.
Matteo Moretto, in un video pubblicato dal canale YouTube di Fabrizio Romano, ha invece parlato così della trattativa tra Milan e Porto per Santiago Gimenez: "Le trattative vanno avanti, come ha detto anche il papà di Gimenez che ha confermato anche che il Milan ha rifiutato la prima offerta del Porto. Bisogna capire se e quanto il Porto è disposto ad alzare la sua proposta per l'attaccante messicano".
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