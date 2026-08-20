Primo Piano Moreira: "Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei, darò tutto in campo. E' il momento giusto per arrivare qui"

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L'ultimo acquisto del Milan, Diego Moreira, si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, Diego Moreira, ultimo colpo del mercato estivo rossonero, ha rilasciato queste parole:

MOREIRA SULL'ARRIVO AL MILAN

"Sono rimasto un po' scioccato perchè giocare nel Milan vuol dire vincere trofei e far parte di un club dalla storia gloriosa, nel quale hanno militato tanti grandi campioni. Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per me per arrivare qui".

MOREIRA SUI SUOI OBIETTIVI

"Non è possibile raggiungere nessun obiettivo se non attraverso il lavoro di squadra. Darò tutto per i miei compagni in campo e in allenamento, cercando di far felici i nostri tifosi. Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere".

MOREIRA SI PRESENTA AI TIFOSI

"La gente mi vede sui social, lì rido e ballo sempre, ma non significa che io sia sempre così. So bene quando è ora di lavorare. So cosa voglio dalla mia vita e dalla mia carriera, so cosa è necessario fare per avere successo e raggiungere i miei obiettivi. La gente deve capire che sono una persona simpatica, ma so quando è il momento di essere concentrato, so dare tutto in campo per i compagni e i tifosi. Questo non cambierà mai, fa parte di me. So cosa voglio e dove voglio arrivare. So cosa devo fare e lo farò. Dipende da sé stessi: è importante trovare dentro di sé quell'istinto animale che ti permette di crescere. Io ce l'ho dentro. Se non sei tu a volere una cosa, puoi chiedere aiuto a chiunque, ma non cambierà nulla".

MOREIRA SI DESCRIVE

"Io sorrido sempre, sono sempre felice e cerco di rendere allegre le persone. Gioia è la parola migliore per descrivere me stesso. E' il mix di culture e delle mie origini che fa di me la persona che sono".

MOREIRA E L'IMPORTANZA DELLA SUA FAMIGLIA

"La mia famiglia mi dice sempre che sono nato con il pallone. Ne sono felice, ma né mio padre, né mio nonno mi hanno spinto a giocare a calcio. Nessuno mi ha obbligato, nessuno mi ha detto cosa fare. L'unica cosa che faccio è giocare a calcio e divertirmi. Anche mio padre giocava a calcio, lui ha fatto la sua carriera e la ha lasciato la sua impronta. Mia madre è molto importante per me e ha un ruolo nella mia vita che nessuno potrebbe ricoprire. Lei mi dà tutto e ha sempre fatto tutto per me".

MOREIRA E LA PASSIONE PER LA MUSICA E LA MODA

"Ascolto musica in ogni momento della giornata. Quando vado all'allenamento o alla partita e anche quando sono a casa da solo. La musica è importante, mi rende felice. A volte posso essere triste, ma ascoltare musica mi cambia l'umore e m fa venire voglia di cantare e ballare. E' parte di me. Amo molto la break dance. Ballo fin da quando sono bambino, l'ho fatto per molto tempo ma poi ho dovuto scegliere tra ballo e calcio e credo di aver fatto la scelta giusta. Sono molto felice della mia scelta. Milano è la capitale della moda. Se esco a cena o a fare shopping mi piace vestirmi bene e sentirmi a mio agio e alla moda. Per me è importante indossare gli abiti giusti. Sono un ragazzo semplice".