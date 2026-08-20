Letizia: "È odioso fare la parte del 've l'avevo detto'. Ma ora 10 milioni in più non sono un problema"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulla nuova filosofia per il Milan di Gerry Cardinale.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulla nuova filosofia per il Milan di Gerry Cardinale: "È odioso fare la parte del “ve lo avevo detto”. Ma l’acquisto di Diego Moreira ha certificato in tempi brevissimi quanto vi avevo raccontato solo una settimana fa su questo sito e nei giorni a venire su Sportitalia e sul mio canale YouTube: Cardinale ha cambiato rotta, a 360 gradi.

La filosofia pre Cagliari è solo un ricordo: il focus ora è al 100% sul campo e sull’ambizione di tornare, finalmente, il Milan. Insomma, Cardinale ha deciso di fare tutto quello che i tifosi hanno sempre chiesto, a testimonianza che criticarlo genuinamente – nei modi e nei toni corretti – era giusto: ora, però, solo chi cerca il gusto della polemica e non il bene del Milan può continuare a oltranza a farlo. Non ci siamo ricreduti noi: si è ricreduto lui. Ed è un aspetto che fa tutta la differenza del mondo.

Così, mentre tutti raccontavano che “il mercato del Milan è bloccato dalle cessioni” (falso), che “il Milan non spenderà mai certe cifre senza incassare” (falso), che “al massimo faranno qualche prestito” (falso), Cardinale ha sbattuto in faccia la realtà di 50 milioni per uno dei talenti più interessanti in circolazione. E non è finita qui. 10 milioni in più o in meno non sono più un problema. E non lo saranno più".