Europa League, inizia l'ultima scrematura: il programma partite di oggi. Milan interessato

Europa League, inizia l'ultima scrematura: il programma partite di oggi. Milan interessatoMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
Il programma dei preliminari delle coppe europee, tra Europa League (in cui il Milan entrerà direttamente nelle League Phase).

Si riporta di seguito il programma dei preliminari delle coppe europee, tra Europa League (in cui il Milan entrerà direttamente nelle League Phase) e Conference League, di scena oggi:

PLAYOFF EUROPA LEAGUE (andata)

17:00 – Kairat Almaty (Kaz) vs Anderlecht (Bel)
18:00 – Jagiellonia (Pol) vs Iberia 1999 (Geo)
18:00 – Mjallby (Swe) vs Salzburg (Aut)
19:00 – Besiktas (Tur) vs Kauno Zalgiris (Ltu)
19:00 – Egnatia (Alb) vs Lillestrøm (Nor)
19:00 – Lech (Pol) vs Thun (Sui)
19:00 – Trabzonspor (Tur) vs Ferencvaros (Hun)
19:00 – Univ. Craiova (Rou) vs Ararat-Armenia (Arm)
20:00 – OFI Crete (Gre) vs CSKA Sofia (Bul)
20:00 – St. Truiden (Bel) vs Omonia (Cyp)
20:00 – Stella Rossa (Srb) vs Plzen (Cze)
21:00 – Benfica (Por) vs Aarhus (Den)

PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE (andata)

18:00 – Inter Turku (Fin) vs FC Copenhagen (Den)
18:00 – Lincoln (Gib) vs Larne (Nir)
19:00 – Midtjylland (Den) vs Rijeka (Cro)
19:00 – Nordsjaelland (Den) vs St. Gallen (Sui)
19:00 – Tromsø (Nor) vs Brighton (Eng)
19:30 – Klaksvik (Fai) vs Riga FC (Lat)
19:45 – PAOK (Gre) vs Brann (Nor)
20:00 – Drita (Kos) vs Inter Escaldes (And)
20:00 – Gornik Zabrze (Pol) vs Monaco (Fra)
20:00 – Twente (Ned) vs Qarabag (Aze)
20:00 – Vikingur Reykjavik (Ice) vs Borac Banja Luka (Bih)
20:15 – Sion (Sui) vs Ajax (Ned)
20:30 – Atalanta (Ita) vs H. Tel Aviv (Isr)
20:30 – Gent (Bel) vs Hibernian (Sco)
20:30 – Lugano (Sui) vs M. Tel Aviv (Isr)
20:30 – Motherwell (Sco) vs Friburgo (Ger)
20:30 – Panathinaikos (Gre) vs Hradec Kralove (Cze)
20:45 – Hearts (Sco) vs SK Rapid (Aut)
20:45 – Rangers (Sco) vs Jablonec (Cze)
21:00 – Braga (Por) vs Austria Vienna (Aut)
21:00 – Dinamo City (Alb) vs Pafos (Cyp)
21:00 – Getafe (Esp) vs Partizan (Srb)
21:00 – Hajduk Split (Cro) vs Rakow (Pol)
21:00 – Shamrock Rovers (Irl) vs KuPS (Fin)