Europa League, inizia l'ultima scrematura: il programma partite di oggi. Milan interessato
Si riporta di seguito il programma dei preliminari delle coppe europee, tra Europa League (in cui il Milan entrerà direttamente nelle League Phase) e Conference League, di scena oggi:
PLAYOFF EUROPA LEAGUE (andata)
17:00 – Kairat Almaty (Kaz) vs Anderlecht (Bel)
18:00 – Jagiellonia (Pol) vs Iberia 1999 (Geo)
18:00 – Mjallby (Swe) vs Salzburg (Aut)
19:00 – Besiktas (Tur) vs Kauno Zalgiris (Ltu)
19:00 – Egnatia (Alb) vs Lillestrøm (Nor)
19:00 – Lech (Pol) vs Thun (Sui)
19:00 – Trabzonspor (Tur) vs Ferencvaros (Hun)
19:00 – Univ. Craiova (Rou) vs Ararat-Armenia (Arm)
20:00 – OFI Crete (Gre) vs CSKA Sofia (Bul)
20:00 – St. Truiden (Bel) vs Omonia (Cyp)
20:00 – Stella Rossa (Srb) vs Plzen (Cze)
21:00 – Benfica (Por) vs Aarhus (Den)
PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE (andata)
18:00 – Inter Turku (Fin) vs FC Copenhagen (Den)
18:00 – Lincoln (Gib) vs Larne (Nir)
19:00 – Midtjylland (Den) vs Rijeka (Cro)
19:00 – Nordsjaelland (Den) vs St. Gallen (Sui)
19:00 – Tromsø (Nor) vs Brighton (Eng)
19:30 – Klaksvik (Fai) vs Riga FC (Lat)
19:45 – PAOK (Gre) vs Brann (Nor)
20:00 – Drita (Kos) vs Inter Escaldes (And)
20:00 – Gornik Zabrze (Pol) vs Monaco (Fra)
20:00 – Twente (Ned) vs Qarabag (Aze)
20:00 – Vikingur Reykjavik (Ice) vs Borac Banja Luka (Bih)
20:15 – Sion (Sui) vs Ajax (Ned)
20:30 – Atalanta (Ita) vs H. Tel Aviv (Isr)
20:30 – Gent (Bel) vs Hibernian (Sco)
20:30 – Lugano (Sui) vs M. Tel Aviv (Isr)
20:30 – Motherwell (Sco) vs Friburgo (Ger)
20:30 – Panathinaikos (Gre) vs Hradec Kralove (Cze)
20:45 – Hearts (Sco) vs SK Rapid (Aut)
20:45 – Rangers (Sco) vs Jablonec (Cze)
21:00 – Braga (Por) vs Austria Vienna (Aut)
21:00 – Dinamo City (Alb) vs Pafos (Cyp)
21:00 – Getafe (Esp) vs Partizan (Srb)
21:00 – Hajduk Split (Cro) vs Rakow (Pol)
21:00 – Shamrock Rovers (Irl) vs KuPS (Fin)
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