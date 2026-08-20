Calciomercato Mercato Milan, le ultime dal Portogallo: nessuna trattativa per Inacio, attesa una nuova offerta del Porto per Gimenez

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Arrivano aggiornamenti dal Portogallo sul mercato del Milan: prosegue la trattativa con il Porto per Gimenez, Gonçalo Inacio non si muove dallo Sporting

Gli ultimi giorni del mercato estivo del Milan saranno molto caldi sia sul fronte delle cessioni che su quello dei possibili acquisti. In uscita, si sa, ci sono diversi giocatori, tra cui Santiago Gimenez che potrebbe lasciare il Diavolo un anno e mezzo dopo il suo arrivo. Il suo nome è nella lista del Porto che è alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco.

MILAN, RIPARTITA LA TRATTATIVA CON IL PORTO PER GIMENEZ

La novità delle ultime ore, confermata anche da A Bola, è che sono ripresi i dialoghi tra le due società per provare a definire il passaggio in biacoblu del centravanti messicano. Dopo che il Diavolo aveva rifiutato la sua prima offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro che si sarebbe potuto trasformare in un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, il Porto, rimasto sorpreso dal no dei rossoneri, aveva deciso di abbandonare il tavolo delle trattative per virare su altri obiettivi. Nelle ultime ore, però c'è stato un nuovo contatto tra le parti per riprendere i colloqui e quindi a breve potrebbe essere presentata una nuova proposta da parte dei portoghesi che sanno bene che dovranno alzare la loro offerta economica.

MILAN, NESSUNA TRATTATIVA PER INACIO: IL DIFENSORE NON SI MUOVE DALLO SPORTING

A Bola riporta poi anche un'altro notizia sul mercato del club di via Aldo Rossi che è alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Ruben Amorim. Un nome che viene spesso accostato al Diavolo è quello di Gonçalo Inacio, ma in Portogallo sono certi che non c'è nessuna trattiva in corso per il suo trasferimento al Milan che viene definito come uno scenario non praticabile. Il motivo è semplice: il giocatore, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, è appena diventato il capitano dello Sporting Lisbona e quindi la sua partenza non è assolutamente all'ordine del giorno.