Leao-Galatasaray, la pista si raffredda: i turchi virano su Sarr

Leao-Galatasaray, la pista si raffredda: i turchi virano su SarrMilanNews.it
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Oggi alle 19:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Galatasaray continua a monitorare la situazione legata al futuro di Rafael Leao, ma la destinazione turca sta cominciando a perdere forza

Il futuro di Rafael Leao resta in bilico, ma la pista Galatasaray sembra perdere forza. Il club turco, infastidito dalla rigidità del Milan sulla valutazione del Milan, che non scende dai 50 milioni di euro più bonus, ha iniziato a muoversi su alternative nello stesso ruolo. 

Dopo il sondaggio per Noa Lang, è arrivata anche una proposta ufficiale al Crystal Palace per Ismaila Sarr. Se il Galatasaray dovesse chiudere per un altro esterno, l'operazione Leao richiesterebbe di saltare definitivamente. Intanto il numero 10 prosegue il lavoro personalizzato a Milanello per recuperare dal problema muscolare che non gli ha permesso di giocare a Breslavia contro lo United. 