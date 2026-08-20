Leao-Galatasaray, la pista si raffredda: i turchi virano su Sarr
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Il Galatasaray continua a monitorare la situazione legata al futuro di Rafael Leao, ma la destinazione turca sta cominciando a perdere forza
Il futuro di Rafael Leao resta in bilico, ma la pista Galatasaray sembra perdere forza. Il club turco, infastidito dalla rigidità del Milan sulla valutazione del Milan, che non scende dai 50 milioni di euro più bonus, ha iniziato a muoversi su alternative nello stesso ruolo.
Dopo il sondaggio per Noa Lang, è arrivata anche una proposta ufficiale al Crystal Palace per Ismaila Sarr. Se il Galatasaray dovesse chiudere per un altro esterno, l'operazione Leao richiesterebbe di saltare definitivamente. Intanto il numero 10 prosegue il lavoro personalizzato a Milanello per recuperare dal problema muscolare che non gli ha permesso di giocare a Breslavia contro lo United.
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