Spaziante spiega: "Il Milan ha un patrimonio netto di 200 milioni. Nel caso in cui non si dovesse cedere..."

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Matteo Spaziante, giornalista ed esperto di finanza, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan a calciomercato in corso.

Matteo Spaziante, giornalista ed esperto di finanza, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan a calciomercato in corso: "Come coprire questo disavanzo? La strada resta quella delle cessioni. In primis Leao, che resta il giocatore che potrebbe garantire l’incasso più corposo: un addio a 40 milioni, infatti, garantirebbe un effetto positivo per circa 41 milioni considerando plusvalenza (28,8 milioni) e risparmio da ammortamento e stipendio lordo (circa 12,2 milioni). Vendere il portoghese garantirebbe così di portare il mercato rossonero addirittura in zona positiva in termini di impatto sui conti, nonostante i 150 milioni investiti in entrata. Ma non è l’unica strada: cedere Tomori a 10 milioni e Fofana a 15, tra plusvalenze e risparmi, permetterebbe comunque di riportare il conto del mercato in positivo".

COSA FAREBBE IL MILAN SENZA CESSIONI?

"E se non arrivasse alcuna cessione in questi ultimi 12 giorni di mercato? Intanto - spiega Spaziante - non va dimenticato che la finestra di fine giugno, ormai, è stata sdoganata e anche in quel periodo possono arrivare plusvalenze importanti. Guardando più in generale, invece, il Milan siede su un patrimonio netto pari a circa 200 milioni al 30 giugno 2025, solo in minima parte toccato dal rosso dell’esercizio 2025-26. Motivo per cui, quantomeno a livello contabile, anche una perdita più corposa è assorbibile dal bilancio del club senza difficoltà. A patto, comunque, di tornare rapidamente in Champions: solo così, infatti, la situazione si può riequilibrare senza dover ricorrere al player trading".