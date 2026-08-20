Milan, domani Cardinale a Milanello. E domenica sarà a Torino

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Domani Gerry Cardinale, patron del Milan, è atteso a Milanello, mentre domenica sera sarà a Torino per l'esordio in campionato della squadra di Amorim

Come anticipato qualche giorno fa da Milannews.it, Gerry Cardinale è atteso nuovamente a Milanello per stare vicino alla squadra in vista della prima di campionato in casa del Torino. Il patron milanista sarà domani nel Centro Sportivo di Carnago, mentre domenica sera è prevista la sua presenza sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino per l'esordio ufficiale del Diavolo in questa stagione.

La sua presenza a Milano in questi giorni sarà ovviamente anche l'occasione per parlare con i dirigenti del Milan delle mosse del club di via Aldo Rossi in questi ultimi giorni di mercato estivo. I rossoneri sono al lavoro per piazzare diversi esuberi come Tomori, Nkunku e Fofana e risolvere il caso Leao, la cui cessione è possibile, ma non certa. Il Diavolo punta poi a fare anche un paio di innesti, uno in difasa e uno sulla trequarti.