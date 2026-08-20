Turci: "Goncalo Ramos deve capire che oggi è un riferimento della squadra, deve essere lui a prendersi il Milan in spalla"

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Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso a allMilan.it su Goncalo Ramos, attaccante portoghese acquistato in estate dal Milan.

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso a allMilan.it su Goncalo Ramos, attaccante portoghese acquistato in estate dal Milan: "A me piace moltissimo come attaccante. Potrebbe fare molto bene: sarà importante portare dei gol, ma anche far giocare bene la squadra e in questo senso può ancora crescere. Credo che il Milan possa rappresentare il suo contesto giusto. È chiaro che Ramos è un calciatore che nelle ultime stagioni ha mancato un po’ di continuità. Non ha giocato sempre da primo minuto, ma è stato un giocatore che ha dimostrato di saper spaccare le partite anche a partita in corso. Inoltre ha acquisito grande esperienza internazionale di rilievo. A me, ripeto, piace molto. Non è un acquisto che passa in secondo piano perché sono stati investiti parecchi soldi e le aspettative sono alte.

Se il passaggio di status da “seconda linea” al PSG a titolare indiscusso nel Milan può impattare sul calciatore? Io credo che questo deve essere uno stimolo per lui. Deve capire che oggi è un riferimento della squadra, deve essere lui a prendersi il Milan in spalla là davanti. Deve alzare ulteriormente il suo livello prendendosi la responsabilità di essere il giocatore che porta il Milan di nuovo in alto. Io credo che lui abbia tanta voglia di giocare e di mettersi in mostra e sia arrivato in un contesto in cui è convinto di poter fare vedere le sue qualità, non per 20 minuti ma per una partita intera".