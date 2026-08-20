Ramazzotti: "Mandare in prestito senza obbligo Fofana complicherebbe molto la sua cessione tra 12 mesi"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan: "Il francese è stato comprato nel 2024 dal Monaco per 26 milioni e al 30 giugno il suo valore residuo era di poco superiore ai 13 milioni. Ha ancora due anni di contratto. Anche per lui realizzare una plusvalenza non dovrebbe essere complicato. Mandarlo in prestito senza obbligo di riscatto complicherebbe molto la sua cessione tra 12 mesi, perché tornerebbe con un solo anno di vincolo".

LE PAROLE DI AMORIMS SUGLI EPURATI

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Negli ultimi giorni ha fatto notizia la scelta sul mettere fuori dal progetto alcuni calciatori...

"Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo. E c'è un'altra cosa che voglio dire...".