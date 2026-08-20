Aston Villa, no del Southampton per Harwood-Bellis. E così i Villans pensano a Tomori
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L'Aston Villa ha ricevuto il no del Southampton per Taylor Harwood-Bellis e così ora sta valutando Fikayo Tomori del Milan per rinforzare la difesa
L'Aston Villa è alla ricerca di un nuovo difensore che dovrà sostituire Ezri Konsa, in procinto di trasferirsi all'Arsenal. Come riporta Sky Sports, nelle scorse ore il Southampton ha respinto l'offerta dei Villans per il difensore centrale Taylor Harwood-Bellis, cercato settimana scorsa anche dal Benfica che ha poi chiuso l'arrivo dal Parma di Alessandro Cercati.
Tra le opzioni che sta valutando l'Aston Villa per rinforzare la difesa c'è anche Fikayo Tomori che è in uscita dal Milan in quanto non rientra più nei piani di Ruben Amorim e quindi è stato messo sul mercato.
Aston Villa are interested in Fikayo Tomori, who has been told by Ruben Amorim he is not in his plans at AC Milan 🟣👀 pic.twitter.com/tPy8CpbLU6— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 20, 2026
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