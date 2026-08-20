Primo Piano Milan, la cessione di Leao per finanziare nuovi acquisti. Con Mendes sempre protagonista?

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Jorge Mendes è stato ieri per sei ore a Casa Milan per parlare anche della cessione di Rafael Leao che servirà per finanziare nuovi colpi in entrata

Dopo aver orchestrato gli arrivi di Gonçalo Ramos e Diego Moreira, ora Jorge Mendes ha un nuovo compito che gli dato il Milan, cioè trovare un acquirente per Rafael Leao. Non è il suo agente, ma il potente procuratore portoghese lavora come intermediario per piazzare l'attaccante che il Diavolo vuole cedere in questi ultimi giorni del mercato estivo per poi provare a fare qualche altro colpo in entrata.

MILAN, MENDES INCARICATO DAL CLUB DI PORTARE OFFERTE PER LEAO

Ieri Mendes è stato tutto il pomeriggio a Casa Milan. Sicuramente la sua presenza era legata all'affare Diego Moreira che è stato ufficializzato poi in serata, ma nelle sei ore in cui è stato nella sede del Diavolo gli argomenti sono stati anche altri. E tra questi c'è anche il futuro di Leao che continua ad essere un grande rebus: i rossoneri hanno chiesto all'agente portoghese di portare in via Aldo Rossi un'offerta che soddisfi le richieste del club milanista.

MILAN, LA CESSIONE DI LEAO PER FINANZIARE NUOVI ACQUISTI: SERVONO UN DIFENSORE E UN TREQUARTISTA

Per il cartellino dell'attaccante, il Milan non fa sconti e continua a chiedere 50 milioni di euro più bonus. La cessione di Leao servirà per finanziare poi altri nuovi acquisti: gli obiettivi sono un altro innesto in difesa e un trequartista per completare la rosa rossonera. E chissà che non possa spuntare anche per questi ruoli qualche altro giocatore della ricca scuderia di Mendes: per la retroguardia, per esempo, si rincorrono le voci su Tiago Gabriel del Lecce. Tra i suoi assistiti c'è anche Ruben Dias del Manchester City, che è nella lista del Diavolo, ma è una pista che appare davvero complicata nonostante le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore. Per la trequarti, invece, potrebbe tornare di moda il nome di Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona, accostato a lungo al club di via Aldo Rossi ad inzio mercato. Pure lui fa parte della scuderia di Mendes.

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