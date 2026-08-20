Il Monza pensa a Filippo Terracciano per rinforzare la rosa di Juric

Il Monza pensa a Filippo Terracciano per rinforzare la rosa di JuricMilanNews.it
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Oggi alle 20:36Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
Il Monza guarda in casa Milan per rinforzare la rosa di Ivan Juric in vista dell'imminente inizio di stagione

Il Monza ha messo nel mirino Filippo Terracciano per rinforzare la propria rosa. Il club brianzolo vorrebbe portare il giocatore in biancorosso, ma al momento il classe 2003 non sarebbe ancora pienamente convinto della destinazione. 

La trattativa resta quindi in una fase interlocutoria, in attesa di capire se arriverà l'appertura definitiva. Il Monza, intanto, guarda anche alla porta: tra i profili seguiti dal club brianzolo c'è anche Pietro Terracciano, altro nome valutato dalla dirigenza per completare l'organico di mister Ivan Juric. 