Primo Piano I brand di calcio che valgono di più: il Milan ha avuto la crescita più rapida al mondo negli ultimi cinque anni

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Quello del Milan è il marchio di club calcistico con la crescita più rapida al mondo negli ultimi cinque anni. Nel 2026 in vetta c'è sempre il Real Madrid

Brand Finance, la società leader mondiale nella valutazione dei marchi, ha pubblicato la nuova edizione dello studio sulle società di calcio che prende in considerazione la forza del brand come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, sia dal punto di vista economico. In vetta alla classifica, per il terzo anno di fila, c'è il Real Madrid, il cui marchio vale 2,4 miliardi di euro (+24% rispetto ad un ann fa), seguito da Barcellona (2 miliardi di euro) e Arsenal (1,5 miliardi).

Questa la top 10 dove non c'è nessun club italiano:

1. Real Madrid – 2,4 miliardi di euro

2. Barcellona – 2 miliardi di euro

3. Arsenal – 1,5 miliardi di euro

4. Bayern Monaco – 1,5 miliardi di euro

5. PSG – 1,5 miliardi di euro

6. Manchester City – 1,5 miliardi di euro

7. Liverpool – 1,5 miliardi di euro

8. Manchester United – 1,4 miliardi di euro

9. Chelsea – 955 milioni di euro

10. Borussia Dortmund – 664 milioni di euro

I BRAND DI CALCIO CHE VALGONO DI PIU': LE ITALIANE

Per trovare una società italiana bisogna scendere fino al 12° posto dove c'è l'Inter, il cui marchio vale 585 milioni di euro. Il Milan è in 14^ posizione (514 milioni), Juventus 16° (419 milioni, -17% rispetto ad un anno fa quando era il marchio di Serie A che valeva di più), Napoli 20° (249 milioni) e Roma 24° (215 milioni).

I BRAND DI CALCIO CHE VALGONO DI PIÙ: IL CASO DEL MILAN, NESSUNO È CRESCIUTO COSÌ TANTO

Il Milan è il club italiano che è cresciuto di più nel 2026 ed è tra i dieci brand calcistici a maggiore crescita a livello globale. Il Diavolo è entrato nella top 15 mondiale per valore del brand, salendo dal 16° al 14° posto e superando la Juventus. Per la prima volta, la società di via Aldo Rossi ha superato la soglia dei 500 milioni di euro di brand value: si tratta di un nuovo record sotto la guida della proprietà RedBird dopo quelli di ricavi (494,5 milioni nel 2024/25) e introiti da sponsorizzazioni (oltre 100 milioni). Ma non finisce qui perchè il Milan è il brand calcistico con la crescita più rapida al mondo tra il 2021 e il 2026, con un incremento del valore del marchio del +236%, davanti ad Aston Villa, Porto, Bayer Leverkusen e Arsenal.