Pellegatti: "Qualche dirigente dell'Inter, quando ha saputo di Moreira al Milan, ha detto: 'Se lo fanno è un acquisto della Ma**"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, nuovo acquisto per il centrocampo del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, nuovo acquisto per il centrocampo del Milan: "Do un'indiscrezione: qualche dirigente dell'Inter, parlando con qualche collega che segue l'Inter, ha detto 'Se lo fanno, è un acquisto della Ma...' Detto proprio così. Lo voleva anche la Roma, di questo Moreira ne parlano tutti molto bene, tutti dicono che è un acquisto da San Siro. Quando arriva un giocatore in Italia bisogna essere prudenti, qua forse possiamo azzardare qualcosa in più, poi è anche giovane.

Pare insomma tutto cambiato, alla fine di un’estate partita benissimo sul tavolo delle trattative, ma deludente poi sul campo verde delle partite. I prossimi saranno quattordici giorni di fuoco, tra trattative di mercato, tante uscite e qualche entrata, e campionato. Amorim è stato deciso, ben seguito da Cardinale, ad anteporre le esigenze ambientali di Milanello a quelle economiche e tecniche. Il tecnico portoghese non ha voluto perdere energie con giocatori che non dessero piena garanzia sul piano della dedizione al lavoro, cercando di evitare i problemi che hanno a lungo tormentato Max Allegri nella stagione scorsa. Sarà come sempre il tempo a essere il padrone della verità, però oggi la squadra rossonera appare rinforzata. In controtendenza rispetto agli ultimi tristissimi anni del nostro caro, vecchio Milan!".