Capello ha fiducia nel nuovo Milan: "Va studiato, però il nuovo progetto sta nascendo nel modo giusto"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha detto la sua sul nuovo Milan targato Cardinale-Amorim

Intervistato questa dai colleghi de La Gazzetta dello Sport per l'edizione odierna, l'ex allenatore e CT Fabio Capello ha fatto un proprio pronostico sul prossimo campionato di Serie A, pronto ad iniziare questo weekend, parlando anche di Milan inserendolo nel calderone delle pretendenti al titolo.

In campionato l’Inter è nettamente favorita. C’è almeno un rivale credibile per il titolo?

"L ’Inter sulla carta non dovrebbe avere avversari: avrà solo la necessità di stare attenta a non distrarsi nelle partite teoricamente facili. Alle sue spalle, la squadra più pronta anche perché non ha cambiato niente è la Roma. Il Napoli è sullo stesso livello dei giallorossi, ma bisognerà capire quanto il gruppo entrerà in sintonia con le richieste di Allegri. La Juve sta lavorando bene, vedremo con il tempo se sarà un avversario da considerare, ma non si può escludere a priori. Il Milan va studiato, però il nuovo progetto sta nascendo nel modo giusto. La stagione rossonera dipenderà da come Amorim entrerà nella testa dei giocatori: è la cosa più importante".