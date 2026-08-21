Cardinale prende in mano il Milan: faccia a faccia con Leao e linea dura sulle cessioni

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Cardinale mentre in mano le redini del suo Milan anche sul fronte uscite. Dettata la linea dura: okay le cessioni, ma solo alle sue condizioni

Gerry Cardinale è sempre più coinvolto nelle strategie del Milan. Dopo i pesanti ed importanti investimenti per Gonçalo Ramos e Diego Moreira e il lungo summit con Jorge Mendes - al quale ha partecipato in via telematica -, il proprietario rossonero vuole incidere direttamente anche sul mercato in uscita. Il dossier più delicato resta ovviamente quello di Rafael Leao, atteso oggi da un confronto nel quale verrà ribadita la volontà di separarsi, ma soltanto alle condizioni economiche ritenute adeguate dal club.

LEAO, CARDINALE HA LE IDEE CHIARE

Il Milan valuta Leao 60 milioni di euro, con un limite minimo attorno ai 50. Il Galatasaray resta l'unico club concretamente interessato al numero 10 del Milan, ma finora non si è spinto oltre quota 40 milioni. Dalla Premier e dall'Arabia sono arrivati qualche sondaggio, ma nulla di più.

Cardinale, comunque, non sembra intenzionato a fare sconti: l'obiettivo è monetizzare al massimo una delle principali uscite dell'estate per poter utilizzare poi queste risorse per completare la rosa di Ruben Amorim.

STESSA LINEA SU GIMENEZ E RICCI

La fermezza del proprietario riguarda anche Santiago Gimenez e Samuele Ricci. Porto e Como lavorano su formule in prestito, ma Cardinale non vorrebbe accettare operazioni gratuito con semplice diritto di riscatto. La richiesta è chiara: inserire almeno un obbligo che possa portare nelle casse rossonere oltre 20 milioni per ciascuna operazione. Intanto Tomori piace all'Aston Villa, Nkunku al Lipsia e Fofana al Palace.

Il messaggio di Cardinale è dunque evidente: il Milan deve vendere, ma non a qualsiasi condizione. Le prossime mosse del mercato rossonero passeranno soprattutto dalla sua linea.