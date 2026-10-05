Primo Piano MN - Infortunio Saelemaekers, in corso valutazione specialistica: si va verso l'operazione

Le ultime novità in merito alla situazione di Alexis Saelemaekers. Questo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo il recente infortunio di Pervis Estupinan in Nazionale (LEGGI QUI), anche la situazione di Alexis Saelemaekers sembrerebbe più grave del previsto. Infatti, come appreso dalla Redazione di MilanNews.it, per l'esterno belga è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato per curare la caviglia destra, già operata nel 2024. A meno di nuove decisioni, si andrebbe verso una seconda operazione. Un problema che metterebbe in difficoltà anche Amorim, in un ruolo di campo delicato e in cui il Milan necessita giocatori utili per le rotazioni tra campionato, Coppa Italia e soprattutto Europa League. Per Alexis si tratta di un avvio di stagione davvero sfortunato: l'inizio in salita e le panchine nelle prime uscite in campionato, una maglia in Nazionale che pesa sempre di più con l'arrivo del nuovo CT Mark van Bommel e questo nuovo infortunio, più grave del previsto.

Di Antonio Vitiello

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL'AC MILAN SULL'INFORTUNIO DI SAELEMAEKERS

AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale.Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato