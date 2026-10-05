News MN - Infortunio Estupinan: risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro

Le ultime in merito all'infortunio di Pervis Estupinan con la nazionale ecuadoriana. Questo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it

Come già riportato, Pervis Estupiñán ha lasciato da qualche ora il ritiro dell’Ecuador a Tokyo per una distorsione al ginocchio destro. Nonostante le rassicurazione del CT Ecuadoriano Gallardo, che aveva commentato il problema fisico come nulla di preoccupante, dal Milan arrivano le conferme per un risentimento muscolare. Infatti, come appreso dalla Redazione di MilanNews.it, per Estupinan si tratterebbe di un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'esterno milanista e della Nazionale dell'Ecuardor verrà comunque valutato al rientro a Milano nelle prossime ore. Una situazione che quindi non sorride a mister Ruben Amorim, che potrebbe perdere un giocatore utile per le rotazioni tra campionato e Coppa. In quel ruolo potrebbero sicuramente giocare Davide Bartesaghi e Diego Moreira, anche se le condizioni di Alexis Saelemaekers potrebbero nuovamente mettere in crisi il tecnico rossonero, in una zona di campo delicata e fondamentale per il modo di stare in campo del Milan.

Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara