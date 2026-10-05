Milan, il piano per Endrick. Roc Nation e Jay-Z alleati di Cardinale?

Dopo averci provato in estate, il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio per Endrick. I rossoneri potrebbero avere un alleato importante

Durante l'ultimo mercato estivo, il Milan ha cercato a lungo un nuovo trequartista mancino che potesse giocare a destra prima di decidere di andare su Omari Hutchinson. Tra i giocatori valutati dal Diavolo c'è anche Endrick, talento classe 2006 del Real Madrid la cui partenza è stata però bloccata dal tecnico dei Blancos José Mourinho. In questo avvio di stagione, il portoghese lo ha però utilizzato pochissimo (appena quattro minuti) e così sono tornate a circolare voci su un suo possibile addio a gennaio in prestito.

FUTURO ENDRICK: MILAN ALLA FINESTRA IN VISTA DI GENNAIO

Il Milan resta alla finestra e non è escluso che possa fare un nuovo tentativo a gennaio, soprattutto se Hutchinson non dovesse convincere nei prossimi mesi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo potrebbe prenderlo gratis per la seconda parte di stagione e poi eventualmente tornerà a parlare con il Real in estate per valutare altre anche altre formule. Nel frattempo, il giovane brasiliano, che verrebbe utilizzato da trequartista di destra alle spalle di Gonçalo Ramos, dovrebbe dimostrarsi utile al nuovo progetto rossonero e funzionale ai meccanismi dell’attacco, così da convincere il club di via Aldo Rossi a provare a trattenerlo anche nella prossima stagione.

MILAN SU ENDRICK: L'AGENZIA DEL GIOCATORE HA UNA PARTNERSHIP CON IL CLUB ROSSONERO

Ma prima c'è da convincere il Real Madrid a cederlo a gennaio e battere anche la concorrenza di diverse squadre che stanno tenendo d'occhio anche loro con grande attenzione la situazione di Endrick, come per esempio la Roma. Il Milan potrebbe avere però un alleato importante nella corsa al talento verdeoro, vale a dire l'agenzia che cura i suoi interessi, la Roc Nation Sports. Dal 2020, la società fondata qualche anno fa dal rapper americano Jay-Z ha infatti una partneship con il club rossonero: "I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia, la programmazione musicale, le collaborazioni in ambito di merchandising, l’amplificazione del brand e delle attività creative, l’esecuzione di una digital strategy, le vendite commerciali e gli eventi culturali" recitava il comunicato con cui è stata annunciata questa partnership. Non si parla di mercato, ma gli ottimi rapporti ormai consolidati tra il patron milanista Gerry Cardinale e Roc Nation potrebbero favorire l'affare. Prima di tutto serve però l'ok del Real alla partenza di Endrick a gennaio.