Le ultime verso il Torino: Amorim debutta con il 3-4-2-1, Gila titolare e Cissè dietro Ramos
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Ruben Amorim in queste ore scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, che in gran parte è stata già decisa per l'esordio in campionato contro il Toro
Si avvicina la prima ufficiale di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Contro il Torino, il tecnico portoghese dovrebbe confermare il 3-4-2-1 utilizzato per tutta l'estate. Maignan sarà il capitano, con Gila, De Winter in vantaggio su Gabbia e Pavlovic a completare la difesa.
A centrocampo spazio a Chukqueze, Modric, Musah in vantaggio su Jashari ed Estupinan, con il neo acquisto Moreira che potrebbe partire dalla panchina ma comunque a disposizione. Davanti. Gonçalo Ramos sarà il riferimento offensivo, supportato da Loftus-Cheek e dalla sorpresa Alphadjo Cissè, che questa partita l'avrebbe potuta giocare con l'altra maglia.
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