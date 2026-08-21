Risultati Europa League: cade Salah in casa, tutto facile per Italiano e per il Benfica

Risultati Europa League: cade Salah in casa, tutto facile per Italiano e per il BenficaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24News
di Antonello Gioia
Si riportano i risultati dell'andata dei playoff di Europa League, competizione in cui, dalla fase campionato, sarà impegnato anche il Milan.

Si riportano di seguito i risultati dell'andata dei playoff di Europa League, competizione in cui, dalla fase campionato, sarà impegnato anche il Milan:

Trabzonspor-Ferencvaros 0-1

Universitatea Craiova-Ararat 1-1

Sint Truiden-Omonia Nicosia 1-0

Stella Rossa-Viktoria Plzen 3-0

KF Egnatia-Lillestrom 0-0

Jagiellonia-Iberia Tbilisi 4-0

Mjallby-Salisburgo 0-1

Kairat Almaty-Anderlecht 0-3

Lech Poznan-Thun 7-0

Besiktas-Kauno Zalgiris 3-0

Benfica-Aarhus 3-1

OFI Creta-CSKA Sofia 3-0