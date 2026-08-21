Risultati Europa League: cade Salah in casa, tutto facile per Italiano e per il Benfica
MilanNews.it
Si riportano i risultati dell'andata dei playoff di Europa League, competizione in cui, dalla fase campionato, sarà impegnato anche il Milan.
Si riportano di seguito i risultati dell'andata dei playoff di Europa League, competizione in cui, dalla fase campionato, sarà impegnato anche il Milan:
Trabzonspor-Ferencvaros 0-1
Universitatea Craiova-Ararat 1-1
Sint Truiden-Omonia Nicosia 1-0
Stella Rossa-Viktoria Plzen 3-0
KF Egnatia-Lillestrom 0-0
Jagiellonia-Iberia Tbilisi 4-0
Mjallby-Salisburgo 0-1
Kairat Almaty-Anderlecht 0-3
Lech Poznan-Thun 7-0
Besiktas-Kauno Zalgiris 3-0
Benfica-Aarhus 3-1
OFI Creta-CSKA Sofia 3-0
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Letizia non ci sta: "Dicono che il ds del Milan sia Mendes. E l'Inter con Stones, Jones e Akanji dalla stessa agenzia? La Juve con Ekhator, Vicario e Lucumi?"
"6 per sempre": la speciale patch commemorativa per Franco Baresi verrà indossata per tutta la stagione
Le più lette
2 Pellegatti: "Qualche dirigente dell'Inter, quando ha saputo di Moreira al Milan, ha detto: 'Se lo fanno è un acquisto della Ma**"
Primo Piano
Primo PianoMN - Ecco Cardinale a Milanello! Incontrerà Amorim per il mercato, poi Leao e i calciatori
Franco OrdineIn molti c’eravamo sbagliati. Ok le scelte dell’altro Milan. Mercato: ora è da completare
Carlo PellegattiIl lungo viaggio a Catania. Come Enrico IV. Ora un difensore. Come è tutto cambiato dalle 16,45 di un sabato di Ferragosto. Ha deciso Amorim!
Antonio VitielloPrimo Piano150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com