Serie A: svelate le designazioni arbitrali per la prima di campionato

Serie A: svelate le designazioni arbitrali per la prima di campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Niccolò Crespi

Livio Marinelli per Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di serie A 2026-2027, in programma sabato alle 18-30: ecco le prime designazioni del nuovo corso arbitrale, con Daniele Orsato responsabile della Can di A e B. Nella prima giornata, Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan (domenica ore 20.45), Marco Di Bello Genoa-Napoli (sabato ore 20.45).

Queste le altre designazioni: Udinese-Como (sabato 22, ore 18.30): Arena di Torre del Greco; Parma-Cagliari (sabato 22, ore 20.45): Perenzoni di Rovereto; Frosinone-Juventus (domenica 23, ore 18.30): Ayroldi di Molfetta; Venezia-Lecce (domenica 23, ore 18.30): Rapuano di Rimini; Atalanta-Sassuolo (domenica 23, ore 20.45): Crezzini di Siena; Bologna-Lazio (lunedì 24, ore 18.30): Maresca di Napoli; Roma-Fiorentina (lunedì 24, ore 20.45): Marcenaro di Genova. (ANSA).