TOP NEWS del 20 agosto - La probabile formazione anti Toro, Ricci verso il Como e le parole di Moreira
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 20 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 20 agosto 2026:
PROBABILE FORMAZIONE - Verso Torino-Milan, Amorim con gli uomini contati. Ma qualche dubbio c'è
MN - Como, prima di andare forte su Ricci deve uscire uno tra Mazzitelli e Caqueret
Moreira: "Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei, darò tutto in campo. E' il momento giusto per arrivare qui"
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TOP NEWS del 20 agosto - La probabile formazione anti Toro, Ricci verso il Como e le parole di Moreira
Vaciago: "Potrebbe succedere che tutte le perplessità che ho sul mercato del Milan vengano sbugiardate da un campionato brillante"
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3 Massini presenta la squadra che accompagnerà il suo mandato in caso di elezione a presidente dell'Aia
Primo Piano
Primo PianoI brand di calcio che valgono di più: il Milan ha avuto la crescita più rapida al mondo negli ultimi cinque anni
Primo PianoMilan, la cessione di Leao per finanziare nuovi acquisti. Con Mendes sempre protagonista?
Primo PianoMoreira: "Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei, darò tutto in campo. E' il momento giusto per arrivare qui"
Franco OrdineIn molti c’eravamo sbagliati. Ok le scelte dell’altro Milan. Mercato: ora è da completare
Carlo PellegattiIl lungo viaggio a Catania. Come Enrico IV. Ora un difensore. Come è tutto cambiato dalle 16,45 di un sabato di Ferragosto. Ha deciso Amorim!
Antonio VitielloPrimo Piano150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…
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