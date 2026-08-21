TOP NEWS del 20 agosto - La probabile formazione anti Toro, Ricci verso il Como e le parole di Moreira

TOP NEWS del 20 agosto - La probabile formazione anti Toro, Ricci verso il Como e le parole di Moreira
© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 20 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 20 agosto 2026:

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Torino-Milan, Amorim con gli uomini contati. Ma qualche dubbio c'è

MN - Como, prima di andare forte su Ricci deve uscire uno tra Mazzitelli e Caqueret

Moreira: "Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei, darò tutto in campo. E' il momento giusto per arrivare qui"